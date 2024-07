Contratto Ghelas, nuova verifica con Siragusa e Di Stefano: convergenza ma capitolo complesso

A fine luglio scade quella in corso. L’intenzione del sindaco Di Stefano è di far arrivare il nuovo contratto in consiglio comunale prima possibile. I tempi non agevolano questa opzione. “Ci sono impegni da assumere e il lavoro è in corso”, precisa Siragusa. Una proposta di contratto già definita non c’è ancora ma le parti stanno vagliando diversi aspetti, compreso quello della situazione finanziaria del municipio. Il capitolo della municipalizzata si conferma decisamente complesso.