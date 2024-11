Contratto Ghelas, quattro macroaree organizzative: in settimana l’esito delle verifiche contabili

Gela. E’ un periodo tra i più delicati per il futuro immediato della municipalizzata Ghelas multiservizi. Tra nuovo contratto da definire ed equilibri finanziari da consolidare, le verifiche vanno avanti. Questa mattina, il sindaco Di Stefano, l’amministratore della società Siragusa ma anche il neo consulente Ghelas Barletta e la burocrazia municipale, hanno avuto modo di rapportarsi con l’avvocato Harald Bonura. Scelto dal primo cittadino, per la sua esperienza in materia di partecipate, il legale ha tracciato la strada per un nuovo modello organizzativo. Ghelas, per arrivare al contratto, sarà suddivisa in quattro macroaree: quella delle manutenzioni, l’altra concentrata sull’informatizzazione e ancora i comparti che riguardano l’assistenza tecnico-amministrativa e l’efficientamento energetico. Il sindaco provvederà da subito a richiedere a tutti i settori comunali l’indicazione dei servizi che intendono mantenere nel rapporto con Ghelas. Questo “resoconto” municipale sarà trasmesso al manager Siragusa che potrà procedere a stilare il progetto per il nuovo contratto. I tempi non saranno brevi e con la proroga tecnica che scade a fine mese, pare possibile ne segua un’altra.