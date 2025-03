Contratto Ghelas, sindacati scrivono al sindaco e al manager: “Incontro per una verifica”

Gela. Ieri, come abbiamo riferito, si è tenuta l’ultima verifica tra le parti, così da chiudere in via praticamente definitiva il nuovo contratto Ghelas. Gli atti, a breve, dovrebbero passare sul tavolo dei revisori comunali, per poi pervenire in consiglio comunale. Il sindaco Di Stefano, il manager dell’azienda Siragusa, i dirigenti comunali e il segretario generale, hanno voluto vagliare gli ultimi particolari. Il quadro complessivo non dovrebbe più variare. I sindacati che seguono le vicende della multiservizi chiedono però di essere coinvolti e di avere contezza dei contenuti del contratto di servizio pluriennale, atteso da tempo. Hanno inviato una nota ufficiale, per un incontro, sia al sindaco Di Stefano sia all’amministratore Siragusa. Le segreterie di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ugl terziario, cercheranno di approfondire i contenuti del nuovo contratto mentre a breve si andrà alla scadenza dell’ennesima proroga tecnica, ancora in essere.