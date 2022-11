Contributi Tari per i meno abbienti, chiusa procedura: 1.561 ammessi all’agevolazione

Gela. E’ stata una delle gocce che ha fatto tracimare il vaso amministrativo nel rapporto tra i civici della maggioranza e l’ex assessore di Forza Italia Nadia Gnoffo. Dopo circa un anno, è sostanzialmente conclusa la trafila per il riconoscimento del contributo in favore dei nuclei familiari meno abbienti, a copertura della Tari 2021. Gli uffici del settore servizi sociali, nonostante la lunga indisponibilità del responsabile della procedura, sono riusciti a definire i due elenchi, quello degli ammessi (con relativo contributo riconosciuto) e quello dei non ammessi. In totale, sono state presentate 1.753 domande. Gli ammessi sono 1.561 e gli esclusi, invece, 192 (per ragioni che vanno dalla mancanza dei requisiti reddituali e fino all’assenza di documentazione prevista nel bando). Di fatto, il contributo che viene concesso agli aventi diritto va a coprire l’ammontare della Tari sui rifiuti dovuta per il 2021.