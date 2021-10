Contro il fascismo e per la democrazia, sindacati in piazza: delegazione Cgil a Roma

I sindacalisti locali sostengono la linea del segretario generale siciliano Alfio Mannino, che ha rilanciato l’appello per lo scioglimento di tutte le formazioni politiche che si rifanno al fascismo e che hanno dimostrato di non esitare, come nel caso di Forza Nuova, quando si tratta di assaltare le sedi sindacali. Il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini ha spiegato che quella di oggi “non è una piazza di parte, ma è per la democrazia di tutti”.