Contro il caro prezzi i sindacati e le associazioni di categoria manifestano a Palermo

Palermo. Sindacati e associazioni di categoria insieme per chiedere interventi decisi e attenuare il peso enorme del caro prezzi, che sta mettendo in ginocchio lavoratori, imprenditori e famiglie. Folta la delegazione gelese alla manifestazione odierna a Palermo (hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria come Francesco Trainito in foto). “Un quadro disastroso che mortifica i redditi delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie”, spiegano. Ance Sicilia, Ascom Sicilia, Casartigiani Sicilia, Cia Sicilia, Cidec Sicilia, Claai Sicilia, Cna Sicilia, Confagricoltura Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confcommercio Sicilia, Confcooperative Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confindustria Sicilia, Copagri Sicilia, Legacoop Sicilia, Movimento Terra è Vita, Cgil Sicilia, Uil Sicilia, Associazione UN.I.Coop. e Adoc Sicilia.Dall’inizio del 2022 le imprese sopportano aumenti del costo dell’energia superiori al 300 per cento. Se dovesse perdurare questo trend, entro la fine dell’anno sono stimati rincari fino al 500 per cento.