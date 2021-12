Contro il racket e l’usura, l’associazione “Giordano” ancora in prima fila: “Lo Stato c’è”

“Oggi non ci sono più alibi – è il messaggio del presidente Caponetti – lo Stato c’è, e le leggi per accedere ai fondi di ristoro ci sono. I nostri professionisti del Progetto Pon supportano le vittime nel superamento delle problematiche correlate alle loro vicende personali, attraverso la consulenza legale, aziendale e psicologica. Sono più di 70 gli operatori già presi in carico, tra loro chi già in passato si era rivolto all’associazione e continua a trovare nella Fai Antiracket di Gela un punto di riferimento, come un faro per i naviganti quando il mare è in tempesta. Non finiremo mai di ripetere – ribadisce Caponetti – che insieme si possono vincere tante battaglie. Continueremo a crederci e perseverare perché Noi ci siamo”.