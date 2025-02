“Contro la deindustrializzazione”, delegazione Filctem a Bruxelles per la manifestazione europea

Gela. Dopo la visita in città, nello scorso mese di novembre, del comitato ristretto Cae (Comitato aziendale europeo), una delegazione della Filctem Cgil provinciale si è recata a Bruxelles per l’iniziativa promossa da IndustriAll, il sindacato europeo dei settori energetici e manifatturieri, per chiedere politiche espansive industriali alla commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. La manifestazione che ha coinvolto i sindacati di molti paesi membri Ue, ha visto una delegazione delle province di Siracusa e Ragusa per la vertenza Versalis che sta assumendo contorni sempre più drammatici sia per i lavoratori del diretto che dell’ indotto. “Anche se Gela sta vivendo un momento di serenità industriale per gli importanti investimenti del progetto “Argo-Cassiopea” e del Biojet, non potevamo esimerci dal dare la nostra solidarietà ai colleghi di Ragusa e Siracusa, che nel 2001 per la vicenda pet-coke e nel 2014 per la chiusura della raffineria tradizionale, sono stati presenti alle nostre manifestazioni e scioperi. Dobbiamo scongiurare la desertificazione industriale della nostra Sicilia e Gela in primis può giocare un ruolo importante nella transizione energetica e digitale, conciliando lavoro, ambiente e sicurezza. Non ci possiamo più permettere di rincorrere emergenze, come nel caso della crisi idrica, che ci hanno fatto capire quanto sia stato deleterio dismettere i dissalatori. Per questo motivo bisogna evitare la dismissione della chimica, che sicuramente in futuro avrà impatti sul comparto industriale gelese”, spiega il segretario Filctem Rosario Catalano. La manifestazione è partita da Place Jean Rey a Bruxelles, per poi permettere a una ristretta delegazione di lavoratori e sindacalisti di incontrare alcuni parlamentari europei.