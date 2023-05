Contro la proroga dell’invio di armi in Ucraina e per una sanità pubblica, raccolta firme in città

Il terzo va a toccare il settore della sanità e per i comitati bisogna evitare che nella programmazione i soggetti privati possano “introdurre interessi contrari a quello pubblico”. Non c’è opposizione ai privati convenzionati ma per i sostenitori del referendum non sono ammissibili “interferenze” rispetto alla priorità dell’interesse pubblico in sanità. I sostenitori sono per il sì ai tre quesiti. Le iniziative referendarie sono supportate da giuristi e intellettuali, come Ugo Mattei ed Enzo Pennetta. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gela che intendono aderire e sottoscrivere l’iniziativa, possono recarsi presso gli uffici del Comune–ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00, muniti di carta di identità in corso di validità.