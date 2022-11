Contro la violenza e l’omertà, Greco agli studenti: “Sono fiero di quello che avete fatto”

“I giovani sono un dono da amare e incoraggiare. Sono le parole di Papa Francesco che mi sono tornate in mente oggi, partecipando all’iniziativa organizzata dagli studenti delle nostre scuole, che si sono voluti riunire per lanciare un messaggio che tutti dobbiamo condividere e fare nostro: l’omertà uccide la città. Loro più di chiunque altro – dice il sindaco – hanno ben compreso che occorre uno scatto d’orgoglio e che non possiamo e non dobbiamo volgere lo sguardo altrove, mentre forze malate cercano di ammorbare e devastare la nostra Gela, facendola ripiombare nel caos e nella paura. I ragazzi vogliono vivere in una città diversa, libera dalla violenza, e hanno tutto il diritto di reclamarla dato che il futuro è nelle loro mani. Io ho voluto essere al loro fianco, come uomo, come sindaco, come cittadino e anche perché tutte le Istituzioni siamo chiamate a dare risposte concrete a questi giovanissimi concittadini, che questa sera voglio ringraziare per il coraggio e la determinazione”. Greco si dice “fiero” di quello che hanno fatto gli studenti.