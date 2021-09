“Controllavano appalti a Niscemi”, sospetti della commissione: coinvolte aziende gelesi

Gela. La commissione prefettizia si insediò in municipio, a Niscemi, dopo gli arresti dell’inchiesta “Polis”, che coinvolse, tra gli altri, l’ex sindaco Francesco La Rosa. Gli accertamenti condotti proprio dalla commissione, fecero emergere possibili anomalie sull’aggiudicazione di appalti e lavori. Ci sarebbero stati degli accordi, tra aziende, riconducibili sempre agli stessi gruppi imprenditoriali. L’indagine, condotta dai pm della procura, ha portato a processo imprenditori e intestatari, a vario titolo, delle società che si aggiudicarono importanti lavori pubblici. Sono diversi gli imprenditori gelesi, ora a processo. Il dibattimento è stato aperto, davanti al giudice Martina Scuderoni. Le contestazioni vengono mosse ad Antonio Capizzello, Nunzio Capizzello, Emanuele Capizzello, Giovanni Pesarini, Rosaria Vullo, Giuseppe Antinoro, Vincenzo Antinoro, Calogero Grasso, Salvatore Grasso, Orazio Grasso del 1990, Orazio Grasso del 1961, Maria Laura Coco, Daniele Grasso, Samanda Ministeri e Loreto Grasso. L’inchiesta, che ha coinvolto anche le aziende gelesi, si è concentrata sugli appalti per la realizzazione di un centro per diversamente abili, per i lavori al mercato ortofrutticolo, per la manutenzione di scuole ed edifici pubblici, per quella delle strade comunali e per gli interventi alla scuola “Bufalino”. Secondo la commissione prefettizia, si sarebbe trattato di lavori aggiudicati ad aziende che in realtà già conoscevano le rispettive offerte e che quindi non si sarebbero ostacolate, spartendosi gli affidamenti.