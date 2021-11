Controlli anti-abusivismo, sanzioni anche per la violazione delle misure Covid

Gela. Negli ultimi giorni, in città, le forze dell’ordine hanno provveduto ad una serie di controlli, anche per contrastare l’abusivismo commerciale e le violazioni delle norme anti-Covid. Gli agenti di polizia, i militari della guardia di finanza, i carabinieri e gli agenti della municipale hanno controllato attività commerciali e svolto inoltre perquisizioni, anche in abitazioni private. Sono state controllate 24 persone, già sottoposte a misura. Le persone identificate invece sono 124 e più di 70 i veicoli controllati, con 16 sedici sanzioni per violazioni del codice della strada. L’attività di controllo si è estesa a dieci attività commerciali e sono state elevate 6 sanzioni per mancanza di Green Pass, del quale era sprovvisto il dipendente di un’attività, ancora per mancanza di licenza per giochi leciti e per mancata esposizione del cartello degli orari di esercizio.