Controlli carabinieri a Riesi, accertamenti e denunce

Riesi. Al fine di incentivare il contrasto all’illegalità e conseguentemente potenziare l’attività di prevenzione sul territorio, il Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, su disposizione del Comando Provinciale di Caltanissetta, ha organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Riesi. L’attività, che ha visto l’impegno dei militari del Reparto territoriale Carabinieri di Gela, con pattuglie in colori d’istituto, ha riguardato l’identificazione di persone e mezzi con posti di controllo lungo le principali arterie di comunicazione stradale, dove si registra, soprattutto nel fine settimana, un consistente movimento di veicoli e di persone. Durante l’esecuzione del servizio venivano controllate complessivamente 80 persone e 30 veicoli, mentre un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale, in quanto sorpreso all’interno di un’attività commerciale in compagnia di soggetti con precedenti penali.