Controlli dei carabinieri in città, accertamenti: sequestrata droga, 15enne con un taser

Un 37enne è stato trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 54 centimetri e di 3 grammi di hashish. Un 15enne aveva una pistola elettrica (taser) e 0,5 grammi di hashish; un 32enne in permesso premio dalla casa di reclusione, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con patente falsa ed in possesso di diverse carte di credito intestate ad altre persone; un 40enne agli arresti domiciliari per violazione delle prescrizioni imposte; un 72enne trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 50 centimetri.