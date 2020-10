Controlli e chiusura anticipata dei locali, giro di vite anti-Covid: 6 giovani multati

Gli accertamenti sono in corso e le forze dell’ordine battono il territorio, concentrandosi nei punti di ritrovo dei giovani, che sono tra i meno propensi a rispettare le misure di base, dalla mascherina al distanziamento sociale. In città, sono iniziate le attività anche dell’esercito, come preannunciato negli scorsi giorni. E’ già in vigore anche l’ordinanza che dispone la chiusura anticipata dei locali notturni.