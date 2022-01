Controlli e green pass, ripartito il mercato settimanale alla “Cittadella”

Gela. E’ ripartito in sordina, ieri, il mercato settimanale, dopo due settimane di stop forzato legato alla recrudescenza dei contagi Covid in città. Dopo diversi incontri con le categorie sindacali, ieri mattina si è deciso di rimontare le bancarelle a Marchitello, ovviamente con tutti i controlli necessari. In campo vigili urbani e associazioni di Protezione civile che dalle prime ore del mattino hanno presidiato gli ingressi dell’area mercatale per controllare il Super Green Pass ai cittadini che hanno deciso di far compere al mercatino settimanale. Controlli rigidi sulla carta verde, esibita regolarmente da tutti gli avventori, poche le polemiche. Chi non era in possesso di Green Pass ha semplicemente fatto marcia indietro senza problemi. Tra le bancarelle controlli serrati anche sul distanziamento e sull’utilizzo corretto della mascherina per mercatali ed esercenti.