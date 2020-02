“Controlli e quarantena volontaria per chi rientra da Veneto e Lombardia”, chiesto intervento sindaco

Il presidente della commissione sanità Rosario Trainito e gli altri componenti Gaetano Orlando, Sandra Bennici e Giuseppe Guastella, si rivolgono al sindaco e alla questura, così come i consiglieri e l’assessore Gnoffo. Per i forzisti serve un’ordinanza firmata da Greco. “Chiediamo al sindaco, nella figura di massima autorità sanitaria – dicono dalla commissione – di controllare insieme alla questura tutti i gelesi fuori per lavoro in Lombardia e Veneto, qualora rientrassero in città, come forma di prevenzione, così da evitare un disastroso contagio in città. Inoltre, ci auguriamo che il nostro ospedale venga attrezzato per un’eventuale emergenza”.