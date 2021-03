Controlli Enel nell’abitazione, donna accusata di furto di energia: è stata assolta

Gela. Non ci sono gli estremi per collegare la donna, che vive nell’abitazione finita sotto verifica dei tecnici Enel, alle modifiche apportate al contatore dell’energia. Era accusata del furto, proprio per aver manomesso il contatore della sua abitazione di Settefarine. Il giudice Martina Scuderoni, a conclusione del dibattimento, ha disposto l’assoluzione. La difesa, sostenuta dall’avvocato Giovanna Cassarà, ha escluso che l’imputata potesse avere capacità tecniche per intervenire sul sistema ed inoltre ha parlato dell’assenza di elementi per ritenere che il contatore fornisse solo quell’abitazione. Il pubblico ministero ha concluso chiedendo la condanna a sei mesi di reclusione.