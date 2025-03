Controlli in città, denunce e segnalazioni anche per possesso di droga

Gela. Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio disposte dal Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta nel corso della settimana hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalle articolazioni del Reparto Territoriale di Gela, con il supporto specialistico della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia” di Palermo. In particolare, sono stati effettuati mirati controlli sulle principali arterie viarie e nelle zone maggiormente frequentate, che hanno consentito di identificare 100 persone, sottoporre a sequestro amministrativo 2 mezzi per mancanza della copertura assicurativa ed elevare contravvenzioni al codice della strada per un importo di oltre 4.000 euro. Nel corso delle attività sono state deferiti in stato di libertà 5 soggetti per “resistenza a pubblico ufficiale” e“guida reiterata senza patente”, e si è dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Gela, procedendo all’arresto di un soggetto 24enne per reiterata violazione della prescrizione degli arresti domiciliari. Sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Caltanissetta 2 giovani per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, in quanto sorpresi con due involucri contenenti della marijuana.