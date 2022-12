Controlli Nas, “gravi carenze” alla Rsa Caposoprano: accertamenti anche in locali

Gela. I carabinieri del Nas di Ragusa hanno condotto diverse attività di controllo in città. Gli accertamenti hanno toccato anche la Rsa Caposoprano. Negli scorsi giorni, abbiamo riferito dei venti ospiti che hanno dovuto lasciare la struttura. I Nas spiegano che l’attività “ha consentito di accertare gravi carenze in materia organizzativa, funzionale e assistenziale offerta alla particolare tipologia d’utenza, nonché problematiche in ordine alla prevenzione incendi. Interessati gli enti preposti delle gravi non conformità rilevate è stata disposta la sospensione dell’attività ed il ricollocamento degli ospiti in altre strutture”.