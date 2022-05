Controlli negli uffici di una società di vigilanza, “una normale attività di verifica”

Gela. Dieci giorni fa, avevamo riferito di un intervento dei militari della guardia di finanza, effettuato negli uffici di una società di vigilanza privata. Le fiamme gialle sono arrivate in via Borromini. Il legale della Ancr, che si occupa dei servizi di sicurezza e vigilanza anche in raffineria, precisa che non si è trattato di una perquisizione ma di “un mero accesso volto alla verifica di documentazione afferente ai rapporti-postazioni di lavoro, rientrante nella normale attività di verifica e controllo da parte degli organi preposti”.