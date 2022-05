Controlli rafforzati, posti di blocco e ispezioni: in un locale cinque lavoratori in nero

Gela. C’era anche un locale con cinque lavoratori in nero, per il quale è stata disposta la chiusura temporanea. E’ stato accertato nel corso di controlli, ancor più rafforzati, condotti dai carabinieri in città. Ieri, insieme a personale dell’ispettorato del lavoro e ai carabinieri del reggimento “Sicilia”, i militari dell’arma del reparto territoriale hanno nuovamente monitorato diverse zone della città. Sono stati eseguiti provvedimenti definitivi, per pene da espiare. Sono stati arrestati una donna, che deve scontare una pena residua di due anni e tre mesi di reclusione, e un uomo, condannato a tre mesi per rapina e lesioni. Il rafforzamento dei controlli è stata deciso dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, per contrastare la ripresa delle azioni di fuoco.