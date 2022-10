Controlli rafforzati sulle pipeline in mare, verifiche del nucleo Sdai della marina militare

Sono infatti in programma attività di verifica condotte dal nucleo Sdai della Marina militare, che tra gli altri ambiti di intervento si occupa dello sminamento. Le verifiche dovrebbero protrarsi per l’intera settimana. Quella locale è una delle vie strategiche per il gas e per gli idrocarburi e probabilmente i controlli sono appunto finalizzati a prevenire qualsiasi rischio di danneggiamento, vista la forte tensione che ormai da mesi si registra a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina, diventato uno scontro anche per il controllo delle “strade” del mare nelle quali transita il gas.