Contropiede moderati, “Gela al centro”: proporranno un loro candidato a sindaco

Gela. I moderati hanno deciso di contare su loro stessi e passano al confronto diretto con la città. Sono tre le liste allo stato espresse dal tavolo avviato già lo scorso anno “e non si esclude una quarta”. Così, al termine di una riunione tenutasi ieri sera, hanno optato per avanzare la proposta di un loro candidato a sindaco. “Una persona autorevole che possa confrontarsi con altre forze e aggregare”, fanno sapere. “Gela al centro” è in programma per il prossimo 6 aprile. Sarà la kermesse, “aperta a tutte le forze”, che dovrebbe ufficializzare la mossa moderata, partendo dai temi della città. Gli esponenti di Italia Viva, Rinnova, socialisti, liberali e Noi Moderati, ritengono di avere tutti i numeri in regola per costruire anche al di fuori dei blocchi attualmente in via di definizione. Un nome lo avevano avanzato nella rosa dell’agorà politica ma alla fine la “sintesi” è ricaduta sul civico Terenziano Di Stefano, senza invece premiare il socialista Piero Lo Nigro, indicato dal tavolo moderato. Dopo alcune settimane di stretta osservazione, il gruppo vuole portare il baricentro dalla propria parte.