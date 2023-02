Convenzione Auser Butera-laboratorio privato, “screening su patologie apparato digerente”

Butera. Il Presidente dell’Auser di Butera Silvio Scichilone e la dottoressa Liliana Sanfilippo, titolare del Centro analisi e ricerca Asklepios di Mazzarino, hanno sottoscritto una convenzione per poter offrire ai soci Auser di Butera uno screening gratuito delle malattie dell’apparato digerente. L’iniziativa sta riscuotendo molto interesse tra i soci di Butera e già da oggi sono iniziate le prime attività di controllo per un gruppo di sei volontari. Screening innovativo e per nulla invasivo, infatti “l’urea breath test” è un esame attraverso il respiro, in grado di sostituire per certi versi la gastroscopia. Permette di conoscere l’insistenza dell’Helicobacter pylori in un campione della popolazione buterese, così da dare un contributo alla prevenzione delle malattie dell’apparato digerente. L’Helicobacter pylori è un batterio che può colonizzare la mucosa gastrica, il rivestimento dello stomaco, l’infezione è spesso asintomatica, ma talvolta può provocare gastrite, reflusso, ulcere e gonfiore addominale.