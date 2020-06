Coordinamento comitati quartiere contro consiglio, “ingerenza politica su regolamento”

Gela. Il coordinamento dei comitati di quartiere non sa nulla del regolamento sui comitati di quartiere, da poco approvato dal consiglio comunale. Un controsenso, che però è la stretta sintesi di quanto sostenuto dal coordinamento. “Il Coordinamento ha appreso solo dalla stampa dell’approvazione del regolamento non avendo avuto alcuna possibilità di interloquire né con la commissione affari generali né con il consiglio comunale, in merito all’atto – dicono dal coordinamento – negli anni scorsi avevamo già presentato una proposta regolamentare, sulla quale era stata avviata una costruttiva interlocuzione con i componenti delle precedenti commissioni affari generali e bilancio oltre che con l’allora presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia. Ciò che oggi fa riflettere è il fatto che l’attuale regolamento, disattendendo totalmente lo spirito di quello in discussione, abbia di fatto svuotato totalmente l’atto normativo concordato, eliminando la partecipazione attiva e concreta dei comitati, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alle scelte amministrative e di bilancio”. Un attacco frontale che il coordinamento riserva al consiglio comunale ma non all’amministrazione del sindaco Lucio Greco.