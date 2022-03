Coordinamento dei servizi assistenziali, partite le procedure per la rete territoriale

Gela. Al via le procedure per la costituzione della rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale, come previsto dalla convenzione firmata il 25 gennaio scorso dai Sindaci di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera. La convenzione è finalizzata alla gestione, in forma associata, dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari del distretto, e la rete servirà alla concertazione territoriale degli interventi sostenuti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo Nazionale per la Non autosufficienza (FNA), dal Fondo del “Dopo di Noi”, dalla Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP), dal PON Inclusione e da altri fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e privati. L’avviso per la manifestazione di interesse, che scadrà il 15 marzo 2022, è rivolto ad enti del Terzo Settore di secondo e terzo livello (associazione di associazioni, centrali cooperative, etc.), enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali che non gestiscono servizi per conto della Pubblica Amministrazione. La rete territoriale per la protezione e inclusione sociale deve essere composta dai referenti dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario e dell’ASP, dagli enti e dalle associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali oltre che da rappresentanti del Terzo Settore. L’attivazione della rete territoriale sarà il primo passo per rafforzare l’organizzazione del sistema dei servizi sociali e migliorare la cooperazione tra i comuni del distretto sul piano tecnico, amministrativo e gestionale, come ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo.