Copertura scavi, polemica su via Bresmes

Gela. Nuova polemica in città dopo la decisione di coprire anche lo scavo di via Bresmes. La nuova amministrazione comunale aveva annunciato del lavoro di concertazione con le ripartizioni per ritornare alla normalità e, immediatamente dopo il nulla osta della sovrintendenza, sono stati avviati i lavori per il completamento di quel tratto della nuova rete idrica. Una scelta non condivisa da molti cittadini, soprattutto da chi ha sempre lottato per la salvaguardia dei beni archeologici. “Ancora una volta, afferma, fra i tanti, anche Nuccio Mulè, hanno scelto la strada più facile coprendo il tutto”. “Come si può pensare di parlare ancora di sviluppo del turismo se le soluzioni adottate continuano ad essere sempre queste?”. Sulla vicenda, si registra anche l’ennesimo disappunto dei cinque stelle: “Il presidente Musumeci ha illuso i gelesi annunciando campagne di scavi archeologici in città, afferma il deputato pentastellato, Nuccio Di Paola, però poi ha tenuto la via principale chiusa per sei mesi in attesa di trovare una soluzione per andare avanti con l’ispezione della cisterna ellenistica ritrovata durante i lavori della rete idrica. Dopo le promesse, alla fine i soldi per proseguire gli scavi – sarebbero bastati 50 mila euro – non sono stati trovati”.