Copioli rieletto presidente FederMoto “Onorato per la fiducia”

RICCIONE (ITALPRESS) – Giovanni Copioli resterà alla guida della Federazione Motociclistica Italiana anche per il quadriennio 2025-2028. Durante la 76esima assemblea nazionale ordinaria elettiva FMI a Riccione, è stato rieletto con 8.138 voti (pari ad una percentuale del 96,8), per quello che sarà il suo terzo mandato consecutivo alla guida della Federmoto. Risultato che, unito alla recente riconferma come vicepresidente della Federazione internazionale, testimonia l’importanza del lavoro svolto oltre che l’impegno e la passione profusi. “Sono davvero molto emozionato per aver raggiunto questo risultato – le prime parole di Copioli – L’obiettivo sarà ancora quello di non fermarsi mai e guardare a sfide sempre nuove per far crescere ancora di più il motociclismo. Risultato che non può che essere raggiunto attraverso un lavoro di squadra, motivo per cui sono profondamente soddisfatto anche per l’elezione del nuovo Consiglio Federale, col quale condividerò questo terzo mandato fatto di intenso impegno e appassionato lavoro. Ringrazio ancora i tanti che hanno accordato la loro fiducia a me a tutti i componenti del Consiglio Federale. Mi sento onorato di poter rappresentare e guidare per altri quattro anni quella che per me è la grande famiglia della Federazione Motociclistica Italiana”. Durante l’Assemblea sono stati eletti i dieci membri del Consiglio Federale: Giuseppe Bartolucci, Rocco Lopardo, Letizia Marchetti, Francesco Mezzasalma, Lorena Sangiorgi, Armando Sponga, Mario Volpe (quota affiliati), Alessandro Maccioni, Francesca Nocera (quota licenziati) e Raffaele Prisco (quota tecnici). Francesco Brandi è stato invece confermato in qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Al termine della giornata si è svolto il primo Consiglio Federale del nuovo quadriennio in cui sono stati eletti vice presidenti FMI Giuseppe Bartolucci (vicario) e Rocco Lopardo. Giorgia Santini è stata invece nominata segretario generale FMI, carica che assumerà a decorrere dall’1 marzo 2025.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).