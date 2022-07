L’Ecoplast compie trent’anni: “Grazie Gela per tutto quello che ci hai dato”

“Questo per noi è un momento importante e significativo – ha proseguito Totò Gatto – che giunge dopo un periodo difficile in cui abbiamo dovuto far fronte alla pandemia. Abbiamo sempre creduto in quello che facciamo e continueremo a farlo insieme a questa ‘grande famiglia’, è così che mi piace definirla”.

Presente all’evento anche il presidente dell’associazione antiracket “Gaetano Giordano” Renzo Caponetti, che ha affermato con orgoglio: “Questa azienda trasmette ai propri prodotti due qualità importantissime: la legalità e la giustizia. È un aspetto fondamentale che fa onore a tutti quanti. Vi auguro che le risorse che vi hanno fatto emergere fino ad oggi possano continuare a farlo nel tempo. Siete una famiglia speciale, grazie per tutto quello che avete fatto per il nostro territorio”.

Promotrice del rispetto per l’ambiente, la Ecoplast si fa portavoce da tempo di una vera e propria mission Green con la produzione di articoli in plastica riciclata e 100 per cento riciclabili, l’educazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni nonché la promozione e il sostegno dello sport con l’Ecoplast volley e della cultura con gli eventi dell’associazione Amici della musica “Navarra”. Un amore assoluto per la propria città e la propria isola, che guida l’impegno aziendale sotto tutti gli aspetti.



Trent’anni di vita per una realtà lavorativa che spera di continuare a crescere, mantenendo saldi i valori e i princìpi in cui ha sempre creduto, primi fra tutti la famiglia, il rispetto reciproco e il senso del dovere.