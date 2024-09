Coppa Italia 8 zona kart, Matteo Bagnato secondo a Villarosa è in corsa per il titolo

Enna. Si riaccende la corsa per la conquista della Coppa Italia 8^ zona promossa da Aci Pista, dopo la settima e penultima prova disputatasi nel kartodromo ennese di Villarosa. Il beniamino gelese Matteo Bagnato ha conquistato il podio, transitando in finale sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione dopo avere lottato per la vittoria. Più attardati il leader Giuseppe Papillo e Matteo Puglisi che lo precedono nella classifica generale.