Coppa Italia, sconfitte 3-0 Gela FC e Gela Calcio, passa la SSD Gela

Gela. Protagoniste in campionato, distratte e poco concentrate in Coppa. Domenica in chiaro scuro per le gelesi di calcio nei tornei regionali di Coppa. Con i campionati fermi spazio ai sedicesimi di finale. In Coppa Italia Promozione sconfitta per 3-0 per il Gela FC a Raffadali. Gli agrigenti segnano con Curaba e sigillano il risultato con la doppietta di Polito. Va sottolineato che il tecnico Francesco Evola ha dato spazio a chi ha giocato poco, come Di Vara, Pesarini, lo stesso Campanaro arrivato da poco o Iannizzotto al rientro dopo un infortunio. A riposo i vari Arafa, Ascia, Navanzino, Di Pasquale e tanti altri. Domenica il ritorno al Presti.

In Prima categoria passaggio del turno per la SSD Gela. Vittoria per 3-0 a tavolino in Coppa Sicilia per la mancata presenza del Pachino. Adesso testa al campionato che riprenderà Domenica 14 Novembre in casa contro il Pro Chiaramonte.