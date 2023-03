Corona di nuovo in città, l’ex re dei paparazzi nella sala di parrucchieria di Incorvaia

Gela. Sabato 25 marzo Fabrizio Corona torna in città. Dopo l’esperienza di maggio 2022 ai muretti di Macchitella, la GR management ha organizzato un aperitivo in un noto salone della città. Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi e personaggio che fa ancora tanto discutere nel mondo del gossip e dello spettacolo, torna in città per un pomeriggio.

Lino Incorvaia sarà il padrone di casa, ospitando il noto personaggio nella sua sala di parrucchieria che per una giornata indosserà i panni di un locale alla moda mentre Gianluca Russotti che da sempre si è speso per la movida gelese curerà ogni aspetto dell’evento. A portare Fabrizio Corona in città per la seconda volta è proprio il gelese promoter ed organizzatore di eventi che con l’ex re dei paparazzi lavora ormai da diversi anni.