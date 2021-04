Coronavirus, 16.974 contagi e 380 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – In Italia crescono ancora i contagi seppur lievemente. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 16.974 (in leggera crescita rispetto ai 16.168 di ieri). Numero che arriva a fronte di 319.633 tamponi processati, numero che fa crescere il tasso di positività al 5,3%. Decessi in significativo calo a 380. I guariti sono 21.220 mentre gli attuali positivi flettono di 4.637 attestandosi su un totale di 510.023. Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali. Iricoverati nei reparti ordinari sono 25.587, con ben 782 pazientiin meno: 3.417 si trovano nelle terapie intensive con 73 degentiin meno complessivamente e 211 nuovi ingressi. In calo pure ilnumero che indica le persone in isolamento domiciliare, 481.019.Per quanto riguarda il contagio nelle regioni la Lombardiaregistra il maggior numero di nuovi casi (2.722), seguita daCampania (2.224) e Puglia (1.867).(ITALPRESS).