Coronavirus, a Butera una veglia di preghiera senza strette di mano e acquasanta

Butera. Stop alla stretta di mano durante la celebrazione eucaristica. Sarà sostituita da un garbato inchino per lo scambio del segno di pace. E’ questa una delle nuove norme comportamentali avviate oggi, mercoledì delle ceneri, nelle chiese del territorio che si sono allineate alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Siciliana.

Tra le altre novità la distribuzione della Comunione, non più in bocca ma in mano. Le acquasantiere delle chiese dovranno rimanere a secco e i preti dovranno adeguarsi alle più restrittive norme igieniche per assicurare una corretta purificazione di vasi sacri, dei locali delle aule liturgiche e di ministero pastorale.

A Butera, don Aldo Contrafatto, vicario Foraneo di Butera, nell’annunciare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Siciliana lancia un monito.