Coronavirus, ad Conad “Semplificare l’applicazione delle norme”

ROMA (ITALPRESS) – “La GDO puo’ garantire i limiti di orario previsti dal Decreto approvato oggi dal Governo, da ora a quando potranno essere ristabilite le normali condizioni di attivita’. Dobbiamo essere liberi di vendere tutto quello che e’ sui nostri scaffali perche’ non ci e’ possibile, invece, creare confini tra le diverse categorie di prodotti dentro i punti vendita”. Lo afferma Francesco Pugliese, ad di Conad, commentando l’approvazione del decreto del Governo. Confermando che il principio che guida l’attivita’ delle aziende della GDO e’ garantire un servizio essenziale ai cittadini e proteggere la salute di tutti i propri collaboratori, Pugliese sottolinea che le estensioni di orario e le aperture domenicali e nei giorni festivi erano state concesse per dare la possibilita’ a quei consumatori che lo richiedevano, avendo stili di vita e di lavoro molto intensi. Poiche’ e’ evidente che in questo difficile momento tali estensioni non siano importanti per i cittadini, l’ad di Conad nota che la riduzione dell’orario di esercizio dalle 8,30 alle 19,00 nei giorni feriali e prefestivi costituisce gia’ una notevole limitazione all’attivita’ di supermercati e ipermercati. Limitazione comprensibile anche per consentire al personale l’uso dei mezzi pubblici (che ora hanno limiti negli orari di servizio serale) per raggiungere e tornare dal posto di lavoro. L’apertura alla domenica mattina, pur ponendo un nuovo limite di orario, secondo Pugliese rappresenta comunque un momento importante per offrire ai cittadini un’alternativa in piu’ per gli approvvigionamenti, soprattutto per rifornire le persone anziane e le famiglie. Non possono essere organizzate, perche’ impossibili da creare e gestire, aree interdette al pubblico per la vendita di prodotti non alimentari all’interno di supermercati e ipermercati, in quanto spesso non esistono vere e proprie aree riservate a quelle categorie merceologiche. “Per essere serviti bene e in ossequio alle regole di sicurezza in vigore, i cittadini devono essere liberi di acquistare tutto quello di cui hanno bisogno e che trovano nei punti vendita della GDO”, sottolinea Pugliese, facendo anche notare che una limitazione alla liberta’ dei consumatori nei punti vendita richiederebbe al personale un impegno assolutamente incompatibile con le esigenze attuali di servizio nel rispetto dei limiti di sicurezza gia’ in essere. “Questa decisione su orari e liberta’ di vendita consentirebbe di avere univocita’ nella interpretazione del Dl approvato oggi. Bisogna, infatti, assolutamente evitare interpretazioni regionali, che porterebbero incertezza e potrebbero causare disservizi ai cittadini. Infine, questa decisione consentirebbe di semplificare l’applicazione delle norme contenute nel Dl, evitando ritardi ed errori in momenti gia’ molto complessi. Nell’auspicio di poter tornare presto ai normali orari – ha concluso Pugliese – le aziende e il personale della GDO rimangono a disposizione delle Autorita’ locali per gestire eventuali casi di emergenza e garantire generi alimentari in ogni caso”.(ITALPRESS).