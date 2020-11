Coronavirus, Bonaccini incontra Speranza “Serve esame congiunto dati”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Ministro Speranza per l’attenzione e per la pronta disponibilità all’incontro”, ribadisce il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro della Conferenza delle Regioni con il Ministro della Salute, Roberto Speranza.”Siamo tutti consapevoli – afferma Bonaccini – dell’importanza fondamentale della leale collaborazione istituzionale, soprattutto in un momento così grave. Abbiamo sempre lavorato in tal senso, come dimostra quanto fatto in questi mesi condividendo tutte le scelte, anche quelle più difficili e dolorose, assumendoci ciascuno le proprie responsabilità. Come detto dal Presidente Mattarella tutte le Istituzioni devono fare scelte unitarie, ispirate alla massima collaborazione per il bene del Paese. Siamo tutti impegnati da un lato a combattere l’epidemia e dall’altro a dare risposte immediate alle categorie e ai cittadini che sono in grande difficoltà. Nel corso della riunione abbiamo condiviso con il Ministro la necessità che vi possa essere un esame congiunto dei dati, utile a favorire le decisioni finali.Siamo preoccupati – aggiunge Bonaccini – del dibattito apparso in questi giorni sugli organi di stampa su un possibile conflitto e sulle sue conseguenze che potrebbero portare a delle spinte centraliste che a nostro avviso non sono la risposta in questa grave crisi sanitaria. Occorre viceversa una più stretta collaborazione istituzionale e una più forte condivisione, come è emerso oggi nell’incontro”.(ITALPRESS).