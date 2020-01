CORONAVIRUS CINESE: RIENTRA ALLARME IN ITALIA, PRIMI CASI IN EUROPA

ROMA (ITALPRESS) – Rientra l’allarme in Italia mentre si registrano i primi casi di coronavirus in Europa.

Dopo quello registrato a Bari è rientrato anche il caso della paziente ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma per un sospetto caso di coronavirus. Eseguiti gli accertamenti è emersa la presenza del virus influenzale di tipo B sulla donna, un’italiana residente nel Parmense che dovrebbe avere preso parte in Cina allo stesso tour con il gruppo di artisti di cui faceva parte la paziente di Bari.

Il virus, invece, sembra essere arrivato in Europa, con tre casi confermati in Francia, due a Parigi ed uno a a Bordeaux.

Ed intanto, il numero di persone infette in Cina è balzato a quasi 1.300, secondo le autorità locali. Almeno 444 nuovi casi di contagio sono stati individuati in poche ore, portando il numero totale delle persone infette a 1.287. Lo ha dichiarato la Commissione nazionale per la Salute in una nota. Le persone morte per il coronavirus sono 41, secondo il nuovo bilancio reso noto dalle autorità cinesi.

(ITALPRESS).