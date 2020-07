Coronavirus, cresce il numero di nuovi casi ma deceduti in calo

Cresce il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono infatti 223 (erano 201 ieri), dei quali circa la metà (115) solo in Lombardia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In totale i casi registrati da inizio epidemia raggiungono quota 241.184. In diminuzione il numero dei deceduti; oggi si registrano 15 morti, ieri erano 30, con il totale delle vittime sempre più vicino a quota 35mila, per l’esattezza 34.833. Sono sempre molte le guarigioni (384), in linea con il numero di ieri (366) e che porta ad un totale di 191.467. Scende di 176 unità il numero dei positivi, che restano comunque 14.884. Cala anche il numero dei ricoveri attestandosi a quota 956. In calo anche il numero delle persone in terapia intensiva (79), tre in meno rispetto a ieri (82). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.849. La quota di tamponi effettuati è stata ieri di 77.096. (ITALPRESS).