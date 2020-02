Coronavirus, rinviata Irlanda-Italia del 6 Nazioni di rugby

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – Il match valido per il 6 Nazioni tra Irlanda e Italia, in programma a Dublino il prossimo 7 marzo, e’ stato rinviato. Lo ha reso noto la Federugby irlandese, accogliendo la volonta’ del ministero della salute pubblica locale in merito al problema coronavirus. “L’IRFU – si legge nella nota – ha avuto oggi un incontro positivo con il Ministro Harris e i suoi consiglieri, nel corso del quale abbiamo richiesto istruzioni formali sull’organizzazione delle gare internazionali Irlanda-Italia nel fine settimana del 6/8 marzo. Abbiamo chiarito che l’IRFU supportava la necessita’ dei governi di proteggere la salute pubblica in relazione al Coronavirus. Quindi, ci e’ stato comunicato formalmente che il team di emergenza della sanita’ pubblica nazionale ha stabilito che la serie di partite non dovesse disputarsi, nell’interesse della sanita’ pubblica” si legge ancora. “L’IRFU e’ felice di rispettare queste istruzioni. Inizieremo immediatamente a lavorare con i nostri partner del Sei Nazioni per esaminare la possibilita’ di riprogrammare le partite e speriamo di avere un aggiornamento su questo nei prossimi giorni”.(ITALPRESS).