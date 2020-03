Coronavirus, rischi raccolta rifiuti: Caiola, “regolamento per evitare contagio operatori”

Gela. Con l’emergenza Coronavirus in atto, rafforzata dai primi casi di positività riscontrati sul territorio, c’è bisogno di maggiore prevenzione, in tutte le forme. Anche la raccolta rifiuti potrebbe andare incontro ad inevitabili adeguamenti. L’invito arriva dal responsabile igiene ambientale dell’Ugl Orazio Caiola. La presenza di eventuali contagiati o di utenti in quarantena fa sorgere l’esigenza di più stringenti regole per il conferimento dei rifiuti. Gli operatori Tekra, addetti alla raccolta, rischiano di venire a contatto con rifiuti che arrivano direttamente dalle utenze dei contagiati o di chi si è posto in quarantena. “E’ necessario che in questi casi vengano adottate precauzioni maggiori – dice Caiola – ho chiesto al funzionario comunale che si occupa del servizio di pensare ad un regolamento apposito. Dobbiamo prepararci ad ogni evenienza”. Chi è positivo al Coronavirus dovrebbe essere invitato a non differenziare i rifiuti domestici ma a conferirli in un unico contenitore, con più sacchi resistenti. Gli operatori devono evitare di venire a contatto con fazzoletti usati, guanti o con i contenitori di chi dovesse risultare positivo.