Corpo di Angelo restituito alla famiglia, ora i funerali: fatale caduta in via Recanati

Gela. La salma del tredicenne Angelo Giovane viene riconsegnata alla famiglia per le esequie. Come riferito ieri, non verrà effettuata l’autopsia. Per gli investigatori, a seguito delle dichiarazioni rese da un parente che si trovava a poca distanza e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, non ci sarebbe dubbio che l’incidente fatale sia stato autonomo. Angelo avrebbe perso il controllo della bici elettrica, finendo sul selciato stradale.