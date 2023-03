“Correttivi e Pef sono cruciali per rilancio”, Greco: “Sfiducia? Si immiserisce il dibattito”

“Soprattutto chi vuole una città pulita e un servizio efficiente deve spingere per l’approvazione del Piano economico finanziario – aggiunge il primo cittadino – non capisco come si faccia a denunciare la pulizia che manca e l’inefficienza dell’attuale sevizio e poi invece spiegare che il Pef non può essere votato. Se non dovesse passare in aula, ci troveremo con lo stesso servizio, inefficiente, e anche con pericolosi aggravi, visto che inevitabilmente Tekra sta già attivando azioni giudiziarie per il riconoscimento di canoni adeguati. Quelli attuali sono fermi a quasi dieci anni fa. Per il consiglio comunale, il Pef dovrebbe essere una presa d’atto. C’è già un primo deliberato che ha permesso ai consiglieri di valutare l’atto e le tariffe. Non approvarlo sarebbe veramente pericoloso per l’ente. Confrontiamoci su questo. Abbiamo queste priorità e sono al momento i punti fondamentali per dare risposte alla città”. Come già fatto in queste ultime settimane, l’avvocato si rivolge a tutta l’assise civica e alle forze politiche rappresentate in aula, nel tentativo di serrare i ranghi e avere il via libera anzitutto per il Pef del nuovo servizio rifiuti, in attesa poi della prova delle misure correttive, richieste dai magistrati contabili. Le prossime saranno settimane decisive e l’amministrazione comunale dovrà cercare di aprire spiragli in consiglio, anche per superare tante diffidenze politiche.