“Correttivi entro sessanta giorni non ci sono altri termini”, Faraci: “Rendiconto più vicino”

Al momento, invece, sembra andare assai a rilento il Piano economico finanziario per il nuovo servizio rifiuti. Gli uffici della Srr4 l’hanno trasmesso già da diverse settimane. Questa mattina, durante la riunione avuta con i capigruppo consiliari, il sindaco Greco ha ribadito che senza Pef e tariffe Tari sarebbe impossibile sottoscrivere il contratto attuativo con Impianti Srr per avviare il sistema in house anche in città. Non pare comunque che l’amministrazione comunale possa puntare su una piena condivisione. Diverse forze politiche di opposizione hanno già spiegato di non essere assolutamente in linea con le scelte del sindaco e della giunta e non solo sul tema del Pef ma anche sui metodi adottati per affrontare l’emergenza finanziaria.