Correttivi, slitta tavolo Greco-capigruppo: domani sindaco a confronto con i consulenti

Gela. Slitta a mercoledì il primo vero e proprio raffronto tra il consiglio comunale e il sindaco Lucio Greco. Per domani, il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito aveva convocato una conferenza dei capigruppo per iniziare a valutare le scelte dell’amministrazione sulle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti e sul piano economico finanziario del servizio rifiuti. L’avvocato Greco, in serata durante la seduta di question time per le mozioni, ha però comunicato che proprio domani è prevista una riunione con i consulenti esterni che da mesi stanno seguendo le vicende finanziarie del municipio. Il confronto, a seguito della recente deliberazione della Corte dei Conti, si preannuncia piuttosto lungo e complesso e quindi non ci sarà la possibilità per il sindaco di essere presente al tavolo con i capigruppo, che lui stesso ha chiesto di incontrare.