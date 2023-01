Correttivi, “verifiche in corso”: per ora non c’è voto giunta, “da Regione riscontri positivi”

Gela. Sulle misure correttive presentate dal dirigente al bilancio Loredana Patti, ma non solo, “ci sono approfondimenti in corso”. Il sindaco Lucio Greco lo conferma, mentre oggi non c’è stato il voto in giunta alla proposta depositata dal dirigente, che ha proceduto a definire quelli che dovrebbero essere i correttivi da apportare nel tentativo di superare le criticità emerse nel parere negativo al bilancio di previsione, mesi fa rilasciato dai revisori. “Serve qualche giorno in più – aggiunge l’avvocato Greco – stiamo valutando una serie di cose”. In base alla procedura attivata proprio dal dirigente al bilancio, la proposta con i correttivi dovrebbe arrivare in consiglio comunale non oltre il 19 gennaio. Il presidente Salvatore Sammito, se ce ne saranno le condizioni, potrebbe attivare una procedura d’urgenza. Al momento, nessun atto è pervenuto nei suoi uffici. Sulle misure c’è da tempo molto scetticismo, soprattutto da parte dei consiglieri. Dubbi rafforzati dall’assenza di qualsiasi atto finanziario. “C’è una fase di riaccertamento in corso – aggiunge il primo cittadino – al termine della quale decideremo che tipo di provvedimento adottare”. Non pare esserci l’intenzione di accelerare sulla proposta depositata dal dirigente, che la scorsa settimana l’ha illustrata proprio alla giunta. Il sindaco da settimane sta monitorando l’iter, praticamente emergenziale, che è scattato per cercare di evitare il dissesto. Lo sta facendo con il dirigente, con l’esperto, con i consulenti e insieme all’assessore al bilancio Mariangela Faraci. In attesa di capire se la giunta si esprimerà sulla proposta del dirigente, rimane aperto il canale con la Regione. A Palermo, come sostenuto dall’amministrazione comunale, si dovrebbe arrivare al varo di una norma che possa dare carta bianca (ma non troppo) per lo svincolo dei fondi royalties, da destinare alla spesa corrente.