Corruzione alla protezione civile regionale, nelle carte i contatti con un imprenditore gelese

Gela. Contatti diretti, tramite chat WhatsApp, il funzionario della protezione civile regionale Luigi De Luca, arrestato ieri in un’inchiesta su un presunto caso di corruzione, li avrebbe avuti anche con l’imprenditore gelese Nunzio Adesini. Gli inquirenti palermitani hanno monitorato diversi messaggi scambiati tra i due. Gli investigatori legano le comunicazioni, non certo istituzionali, all’appalto da oltre sette milioni di euro che una società locale, “Cinecittà”, ottenne due anni fa in piena emergenza Covid. Si trattò della fornitura di un totale di tre milioni di mascherine. Nei mesi successivi, De Luca e Adesini ebbero contatti frequenti. L’imprenditore gelese avrebbe mostrato parecchia consuetudine nel rapportarsi con il funzionario regionale, che si occupava delle procedure di liquidazione. “Non ti dimenticare di noi”, scriveva Adesini. “Comunque da questa parte hai sempre una persona a disposizione “, rispondeva De Luca in un’altra messaggistica acquisita dai finanzieri. Nell’inchiesta palermitana, dalla quale emergono questi contatti, sono indagati solo De Luca e l’imprenditore Sebastiano Grillo. Ci sarebbero stati passaggi di denaro per accelerare i pagamenti sui lavori. Secondo gli investigatori, le “caramelle” destinate a De Luca sarebbero stati proprio i soldi della corruzione. I finanzieri e i pm palermitani si sono imbattuti però in diverse conversazioni e chat, comprese quelle che De Luca intratteneva con Adesini.