Corruzione e falso per accreditare Rsa, a processo vertici: “Cesta vini” per autorizzazioni

Gela. Avrebbero forzato la mano per ottenere autorizzazioni “aggiustate” e il rilascio delle attestazioni che poi consentirono l’accreditamento della Rsa Caposoprano. Ne dovranno rispondere a processo, il prossimo luglio. Dopo una lunga attività in udienza preliminare, il gup Lirio Conti ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex direttore generale del Comune Renato Mauro (tra i vertici della società che gestisce la Residenza sanitaria assistita), per l’attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici (all’epoca dei fatti consigliere della Sst) e ancora per Davide Giordano (già responsabile tecnico della Rsa e consigliere della Sst), Giuseppe Fava (ex presidente del consiglio comunale che aveva quote nella Sanires srl), Rocco Ficicchia (consigliere della Sst) e Donato Fidone (tecnico privato incaricato dai responsabili della Sst). A processo, vanno inoltre Calogero Buttiglieri e Luigia Maria Drogo, funzionari Asp che avrebbero falsamente attestato la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria. Sul rapporto tra i due dipendenti dell’Asp e i vertici della Sst (società che controlla la Rsa) si muove anche l’ipotesi della corruzione. Secondo i pm della procura, in aula con il sostituto Luigi Lo Valvo, i funzionari Asp avrebbero rilasciato attestazioni non veritiere, in cambio di promesse di lavoro per familiari e di una “cesta di vini pregiati”. Una vicenda che secondo le accuse tocca i due dipendenti Asp e gli imputati Mauro, Bennici, Ficicchia e Fava. Tutti fatti che dovranno essere provati in giudizio, ma che secondo i magistrati della procura sarebbero stati dimostrati nel corso delle indagini.