Corruzione per gli appalti, arrestati anche Mondello e Adesini: scatta blitz “Genius”

Catania. I funzionari del Genio Civile di Catania si sarebbero adoperati, dietro pagamenti, per affidare lavori al gruppo Nurovi, che si rifà ad imprenditori gelesi, Rocco Mondello e Nunzio Adesini. Si ipotizza la corruzione. I pm della procura di Catania hanno ottenuto provvedimenti di arresto per gli imprenditori e per i funzionari del Genio civile etneo Natale Zuccarello e Saverio Verde, rispettivamente ex ingegnere capo e dirigente. I quattro sono stati trasferiti in carcere. Arresti domiciliari per Ignazio Carbonaro, funzionario del Genio civile di Catania. Divieto di esercitare l’ufficio di amministratore delegato del consorzio artigianale edile Comiso (Caec) per Sebastiano Gaggia. Per le indagini sarebbero state pagate tangenti per la realizzazione di commesse pubbliche per complessivi 4 milioni di euro, relative al consolidamento di dissesti stradali, causati da smottamenti, nell’area del comune di Aci Catena, alla sistemazione e all’ammodernamento di una strada provinciale a Catania e ai lavori di recupero del sedime del porto. I tre tecnici del Genio Civile si sarebbero “adoperati” per favorire, dietro pagamento di una somma di denaro la società Nurovi srl, degli imprenditori Adesini e Mondello nella realizzazione di alcune opere pubbliche gestite dal Genio Civile di Catania, Zuccarello e Verde nei lavori relativi al dissesto delle strade del Comune di Aci Catena avrebbero redatto un falso verbale, in cui è stato attestato l’aggravamento dello stato di dissesto nella zona “collina Vampolieri”, con conseguente aumento dell’originaria somma precedentemente prevista per i lavori, da 150 mila a 260 mila euro dell’importo dell’appalto dei lavori assegnati alla Nurovi.