Corsa contro il tempo per salvare Massimo, il paziente positivo con due tumori alla testa

Sono ore di attesa che finalmente lasciano intravedere l’avvio di una soluzione umanitaria nei confronti del 51 enne che chiede solo di iniziare le cure oncologiche dopo che i medici del “Carlo Besta” hanno sospeso l’appuntamento del 21 ottobre scorso perché positivo al tampone.

Tra chi cerca una soluzione per Massimo Casciana ci sono sicuramente i vertici territoriali della Cgil, con il segretario confederale Ignazio Giudice, che hanno inviato una pec al ministro della sanità Roberto Speranza, al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore Ruggero Razza. “Ci troviamo di fronte a un caso, direi il caso, la domanda è come tenere in equilibrio i diritti sanciti dalla Costituzione italiana, l’articolo 32 non lascia dubbi tanto che recita – scrive Giudice – la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il segretario Cgil scrive inoltre che “bisogna fare in fretta perché più giorni, ore, minuti trascorrono e più il signor Massimo Casciana rischia la vita. Sono certo che nulla è impossibile e che tutto sia realizzabile anche dentro un sistema di deroghe in merito ai trasporti istituzionali”.